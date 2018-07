Alternativa para as manhãs

Estreia hoje (dia 9) a TV Cocoricó! Para quem estava triste com a perda da TV Globinho, o novo programa ajuda a dar mais opções de diversão no período da manhã. Ele será transmitido ao vivo na TV Cultura, às 11 horas. Quer saber mais? Leia a reportagem que a Alline Dauroiz, que escreve sobre tevê no Caderno 2 do jornal Estado, escreveu.

Cocoricó ao Vivo

Fátima Bernardes que se cuide. Depois de o SBT herdar boa parte da audiência órfã dos desenhos animados da Globo, a Cultura – emissora com longa tradição em infantis – tem um novo trunfo para o horário diário das 11 horas. Sucesso há 16 anos no canal, a Turma do Cocoricó estreia na segunda-feira a TV Cocoricó, sua primeira atração ao vivo.

“É inegável que a gente sonha atrair a parte do público que migrou para o SBT”, admite Fernando Gomes, gerente do Núcleo Infantil da TV Cultura e bonequeiro que dá vida ao carismático Julio, líder do Cocoricó. “Mas só quem tem programação infantil aliada à cultura e educação na TV aberta somos nós”, diz.

Assim como o programa Cocoricó – que continua no ar, em esquema de temporadas, com 26 episódios semanais –, o novo TV Cocoricó também é voltado a crianças em idade pré-escolar. Agora, porém, saem as historinhas com começo, meio e fim, e a turma monta um programa de TV no paiol, com blocos independentes, apresentados pelo menino Julio. Em uma hora de duração, Julio, claro, interage com o cavalo Alípio, as galinhas Lola e Zazá, a vaca Mimosa e o primo João, que vira repórter em um telejornal da fazenda.

“Todo dia, o programa vai abordar um tema, mas de maneira bem variada. Por exemplo, se falarmos de diferença, podemos abordar desde os sinais matemáticos até as diferenças musicais, diferenças culturais e diferenças no vestir”, explica Gomes. Outra novidade é a interação inédita entre os bonecos e personagens de carne e osso – no caso, a atriz Tânia Paes interpreta a produtora do programa, e a chef-mirim Rebeca Chamma, de 9 anos, apresenta um quadro de culinária duas vezes por semana.

Convidados ilustres também fazem parte do script do “programa dentro do programa”. Em quadros pré-gravados, esportistas, cantores, autores e ilustradores são apresentados às crianças, sempre contando um causo de infância, para mostrar como se tornaram o que são. Nesta segunda-feira, os primeiros visitantes são o cantor Daniel e a culinarista Palmirinha. Estão previstas ainda as participações de Raí, Tatiana Belinky, Jair Rodrigues, Inezita Barrososo, a dupla Jane e Herondy, Marcelo Negrão, Tiê, Fabiana Cozza e Ronnie Von.

Apesar do nome parecido, Gomes garante que o TV Cocoricó não se parece com a TV Colosso, sucesso infantil da Globo nos anos 1990. “O fato de o programa ser feito de blocos independentes, com personalidades convidadas, é uma inspiração no Muppet Show“, revela. “Eu assitia à TV Colosso e, até por ser um programa de bonecos, gostava. Mas aquilo era puro entretenimento. Não tinha compromisso com conteúdo educativo.”