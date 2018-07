Hístórias latinas

Quem gosta de ouvir histórias não pode perder o Circuito Estadinho deste sábado, na Livraria Cultura do Shopping Bourbon (Rua Turiassú, 2100, Pompéia). Camila Andrade e Bebel Ribeiro da Conto em Cantos buscaram inspirações em contos de países latinos para explicar porquê o cachorro é inimigo do gato, que é inimigo do rato. E como a sacola de um caboclo brasileiro conseguia adivinhar muitas coisas. Enigmático, não é? Quem aparecer por lá vai ouvir essas e outras histórias.

O evento acontece às 15 h e é de graça!