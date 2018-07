Andi Rubenstein no Circuito Estadinho

Cada fruta da cesta que Andi Rubenstein vai levar amanhã ao Circuito Estadinho conta uma história. E quem aparecer por lá vai poder escolher as frutas e a ordem dos contos!

Ficou com vontade de participar? A atividade vai acontecer na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos às 15 h. E é de graça! Corra pra lá!

Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos: Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros.