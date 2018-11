Amanhã tem Circuito Estadinho

Você não pode perder o último Circuito Estadinho do ano, que acontece amanhã (dia 18), às 15 horas, na Livraria Cultura do Bourbon Shopping. A contadora de histórias Andi Rubinstein e sua amiga sanfoneira Renata Mattar vão desfazer as malas! É que elas acabam de chegar de uma incrível viagem pelo mundo e trazem objetos curiosos que lembram histórias e cantigas de vários países. A atividade é grátis e você está convidado!

E lembre-se: depois desse, o Circuito também sai de férias e só volta em fevereiro.

Circuito Estadinho. Sábado (dia 18), às 15 horas. Livraria Cultural do Bouborn Shopping. Rua Turiaçu, 2.100, Pompeia. Grátis.