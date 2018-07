(Por Natália Mazzoni)

Terça-feira (dia 12) é Dia dos Namorados. Mas por que você estaria interessado nisso se ainda é criança? Calma, é que o Estadinho aproveitou a data para falar de gostar. De como criança gosta de um jeito diferente do adulto, como o amor começa, o que acontece no nosso corpo. Você sabia, por exemplo, que a paixão começa pelo nariz? Não leu ainda e ficou curioso para descobrir como? A reportagem está nos links abaixo. Mas, depois de ler, continue aqui para aprender, com mais detalhes, como funciona o coração.

Página 1

Página 2

Página 3

Página 4

Como funciona o coração

Acomodado abaixo do nosso osso, dentro do tórax, e deslocado para o lado esquerdo do nosso peito, o coração é, mais ou menos, do tamanho de um punho fechado. Ele é um músculo oco, por onde passa o sangue, que tem dois sistemas de bombeamento independentes, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Cada um desses sistemas tem duas cavidades, o átrio e o ventrículo, as principais “bombas” do coração.

Nosso coração está a todo momento contraindo e relaxando, processo chamado de sístole e diástole. Isso acontece justamente para o sangue ser bombeado por todo o corpo (você pode abrir e fechar as mãos para entender). Os tubos de saída são as artérias, e os de entrada, as veias. O átrio e o ventrículo direito mandam o sangue cheio de gás carbônico para os pulmões. Lá, o gás carbônico será retirado do sangue e, em troca, os pulmões vão fornecer oxigênio, que alimenta as células. Este sangue entra pelo lado esquerdo do coração e o ventrículo trabalha para mandá-lo para todo o corpo.

Símbolo do amor

Você já aprendeu quais são as reações que acontecem no corpo dos adultos quando eles estão apaixonados. E descobriu que o coração não tem nada a ver com isso. Mesmo assim, o desenho dele é conhecido mundialmente como o símbolo do amor. A imagem que citamos em nossa reportagem (uma pintura pré-histórica na caverna de Pindal, na Espanha) já foi questionada por alguns estudiosos que acreditavam ser uma orelha do animal e não um coração. E você, o que vê? Comente!