Amigo fiel

O mês da amizade no Circuito Estadinho teve histórias de como os amigos se ajudam, compartilham, retribuem e confiam. Mas faltou falar de um amigo muito leal que, embora nunca diga nada além de au-au, está sempre nos dando apoio. Ele será homenageado hoje (dia 26) na oficina do Professor Sassá. Com copo plástico e papel, você pode reproduzir o seu próprio cachorrinho. Vai lá!

Circuito Estadinho: oficina de artes com o Professor Sassá. Livraria Cultura do Shopping Market Place (Av. Dr. Chucri Zaidan, 902, Morumbi). Sábado (dia 26), às 15 h. Grátis.

Você é o artista: desenhe o que é a amizade para você e envie para estadinho@grupoestado.com.br

Prepare-se: Dia 5/3 vai ter oficina de fantasias de carnaval com o artista Lollo, na Livraria Cultura do Bourbon Shopping, às 15 horas. Saia de lá direto para a folia!