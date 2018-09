(Por Aryane Cararo)

Este menino no desenho é o Alariquinho, ou melhor, Alarico Silveira Junior. Um garoto que, de tanto trocar cartas com o escritor Monteiro Lobato, acabou parando nos seus livros. Agora, virou personagem do filme Amigo Lobato, que conta exatamente essa história de correspondência entre o autor e as crianças nas décadas de 1920 a 1940.

“As crianças discutiam o universo do sítio, pediam para entrar nas histórias, queriam pó de pirlimpimpim, davam opinião para os ilustradores”, conta Ana Lúcia Reboledo Sanches que, junto com Celia Maria Escanfella, ambas pesquisadoras do Centro Universitário Senac Santo Amaro, elaborou o projeto. “Tinha crianças que convidavam para ir ao aniversário, muitas agradeciam pela ida de Lobato à escola e pela doação de livros, outros sugeriam conteúdos escolares”, complementa Celia. “Tinha outras que queriam ajudar a furar o poço para encontrar petróleo”, acrescenta Ana (Lobato era um dos maiores defensores da exploração do petróleo no Brasil).

O curta animado foi uma forma de mostrar às crianças como tinha sido esse contato com Lobato no começo do século passado, e que acabou ficando conhecido quase só por adultos. Quer saber mais sobre esta história? Assista a esse interessante trabalho organizado pelas pesquisadoras.

Lobato gostava tanto desse contato que, além de guardar as cartinhas das crianças, respondia, mandava retratos, presentes. Às vezes, de tanto conversar com os leitores por cartas, atendia às solicitações de alguns e criava histórias em que eles ou suas sugestões apareciam. Muitos pediam para o autor se descrever, pois tinham curiosidade para saber como ele era (veja na ilustração abaixo). Ao todo, Lobato guardou mais de 250 cartas de crianças de 7 a 14 anos, acredita?! Elas ficaram sob os cuidados do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB).

Alarico era o que mais escrevia. Após tanta correspondência, acabou aparecendo no livro O Circo do Escavalinho, no qual chega de avião. Vários trechos de cartinhas suas estão no vídeo, como o abaixo.

Amigo Monteiro Lobato

Você fez bem em escrever este livro porque eu estou estudando gramática que é coisa mais cacete do mundo. A professora me mandou decorar uns verbos e quando eu li o seu livro aprendi tudo. O pedaço que eu gostei mais foi na hora que eles foram visitar os vícios da pronuncia. (Trecho de carta de Alariquinho, 1934, Rio de Janeiro, sem idade)

Muitas crianças confundiam a ficção com a realidade e acabavam até convidando os personagens do Sítio do Picapau Amarelo para as visitarem. Olha só esta cartinha:

Minha cara Emília

Bonsares!

(…)

Já estou preparando a sua chegada aqui em Belo Horizonte.

O posto do Quindim tem uma porteira como a do Picapau Amarelo, para lembrar-se do sítio.

Narizinho, você e Pedrinho dormirão comigo.

Quando a Tia Nastácia e D. Benta que se arrumem…

(Trecho da carta de Pituchinha, 1945, Belo Horizonte, sem idade)

E muitos pediam para saltar da realidade para a ficção, como é o caso a seguir:

“Eis o caso: tanto tenho vivido entre seus personagens que desejaria “viver” num próximo livro onde a turma de D. Benta aparecesse (…) Sei que minha pretensão terá bom acolhimento pelo prezado amigo, a quem desde já agradeço esta fineza.” (Trechos da carta de Marila Gravenstein Borges,1932, São Paulo, 10 anos)

Essa troca toda não foi apenas gentileza. As pesquisadoras pensam que Lobato também queria conhecer melhor seu leitor, afinal, a literatura nacional para crianças praticamente não existia naquela época (é por isso que muitos chamam o escritor de “o pai da literatura infantil brasileira”). “Ele dá essa voz à criança, ouvindo-a, entendendo-a como um ator social”, diz Celia. “E elas tinham a consciência do tanto que ele gostava de receber e escrever as cartas”, completa.

