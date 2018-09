Amizade, música e história

As meninas da foto acima não faziam nem ideia de que o Circuito Estadinho deste mês falava sobre amizade. Mas, mesmo sem se conhecerem, elas pegaram os instrumentos da mesa e logo organizaram uma banda. O ensaio foi ontem, por volta das 14h30, e serviu de aquecimento para o evento do Estadinho, lá na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos. Gabriella Musachi (de camiseta vermelha), por exemplo, estava tão à vontade que até tirou os sapatos: “Tá quente, né?” Gabi fez bem, pois o evento estava só começando!

“Não sei que instrumento é este, mas achei legal”, confessou Luiza (de blusa rosa), ao lado de Daniela

Fernanda Ribeiro, veterana de eventos de narração de histórias (como o ótimo ‘Boca do Céu’), adorou o ensaio da meninada. Ela chegou acompanhada do músico Henrique Menezes e começou a brincadeira com o conto ‘A Árvore dos Sapatos’, de Mia Couto. Falou de uma aldeia onde ninguém usava sapatos. Calçado ali, só em ocasiões especiais. Quando precisava, um emprestava o sapato para o outro. E tinha gente que usava um pé só, que nem Saci, só para dizer que tinha um calçado. Mas, em dia de casamento, por exemplo, a coisa se complicava. Como arrumar sapatos para a noiva, o noivo, os padrinhos, os pais e os convidados? Foi então que um senhor muito sábio resolveu fazer sapatos e encontrou um jeito de pedir a retribuição. Pendurou todos os pares em uma árvore e, cada vez que alguém pedia emprestado, precisava contar uma história no momento de devolver. E assim, todas as tardes, na sombra da árvore, sempre tinha alguém contando histórias. E um punhado de gente ansiosa para ouvir.

Henrique acompanha as histórias com uma animada trilha sonora

Julia Plenas, de 6 anos, viu tudo lá de cima. Sentada no dragão de madeira da Livraria.

Rafaela Garussi Benato, de 2 anos e 6 meses, preferiu ouvir a história no confortável colo da mãe

Alice Coelho Batista, de 7 anos, conhecia algumas músicas que Fernanda cantou e fez questão de dizer:

“Adoro música. Estava em casa dançando frevo”

Já a Laura Biezok, de 1 ano… Bem, ela ouviu e passeou, ao mesmo tempo

Bia, de 3 anos, ficou bem atenta. E depois pegou um livro para dar uma espiada

Depois do evento, Leonardo não resistiu e foi tocar um pouco

Gostou? Então prepare-se. O próximo Circuito Estadinho será dia 26/2, com o professor Sassá que ensina a construir “o melhor amigo do homem”, um cachorrinho de papel e copo plástico. Vai ser na Livraria Cultura do Shopping Market Place, às 15 horas. Aproveite, é grátis.