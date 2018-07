(Por Aryane Cararo)

Os irmãos Clara e Gabriel agora estão apaixonados. Mas não é nada disso que você está pensando. Não é paixão por meninos e meninas. É por objetos mesmo. Já teve uma coisa de que você gostava tanto que não queria tirar ou se separar mesmo na hora de dormir? Um brinquedo, uma fantasia, uma roupa…

Pois foi o que aconteceu primeiro com a Clara, em A Tiara da Clara. Um dia, ela descobriu que gostava de tiaras: de estrelinha, antenas redondas, cristais, plumas, mãozinhas, orelhas… Isso até ganhar do Gabriel uma tiara azul de plástico e lantejoulas, com um laço bem grande. Foi amor à primeira vista. Ela não tirava nem para tomar banho.

Gabriel estava achando isso tudo muito estranho. “Nunca vi alguém gostar tanto de uma tiara! Eu não tenho esse grude com nada neste mundo!”. Ele estava dizendo justamente isso quando seu pai entrou em casa com uma caixa. Dentro, tinha um par de botas azul com um raio amarelo. Ele ficou hipnotizado. Daquele dia em diante, não tirou mais as botas nem para jogar futebol. E isso você lê em As Botas do Gabriel.

Com uma narrativa simples, Ilan Brenman (que já escreveu Até as Princesas Soltam Pum) criou duas histórias fáceis de ler e de se identificar, ideais para quem está aprendendo a ler. E Silvana Rando (que já fez Gildo e Peppa) deixou tudo ainda mais interessante e divertido com suas ilustrações fofas.

A Tiara da Clara. Texto: Ilan Brenman. Ilustrações: Silvana Rando. Editora Brinque-Book, R$ 31,50.

As Botas do Gabriel. Texto: Ilan Brenman. Ilustrações: Silvana Rando. Editora Brinque-Book, R$ 31,50.