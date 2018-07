Angel, o bebê lobo-marinho

Ele tem só um aninho, mas já está dando o que falar. O Angel, com 24 quilos e 80 centímetros de comprimento, é o mais novo motivo que você tem para visitar o Aquário de São Paulo. Esse filhote de lobo-marinho, fofo como se pode ver na foto, veio do Instituto de Mamíferos Aquáticos de Salvador, na Bahia. E agora vai morar no mesmo espaço que o Thunder, um outro macho da espécie, também vive. Mas para que nenhum dos dois estranhe essa aproximação, a bióloga Laura Ippólito avisa que vai acompanhar tudo bem de pertinho, com muito cuidado e respeito.

Aquário de São Paulo

R. Huet Bacelar, 407, Ipiranga , 2273- 5500. 9h/18h.