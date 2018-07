Angela Lago e sua revolução digital

Isso anteciparia a alfabetização da criança, não? Sim. Nós podemos antecipar também a capacidade de ler em outros idiomas com essa brincadeira, porque os sons vão ficar muito fáceis. Estou muito feliz se isso for usado em benefício, sobretudo, da criança disléxica. Acho que tem aí um caminho que vai ajudar muito a criança com