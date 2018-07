Cena do filme Lotte e o Segredo da Pedra da Lua

Começa na próxima quarta-feira (dia 25), em São Paulo, a 20ª edição do Anima Mundi, festival internacional de animação.

São 448 filmes selecionados, 80 deles brasileiros, para serem exibidos no evento. A programação infantil deste ano vem recheada de animações de bichos, como o francês A Turma da Selva, o brasileiro Brichos – A Floresta é Nossa e Lotte e O Segredo da Pedra da Lua, feito na Estônia.

Uma das coisas muito legais do evento é participar das oficinas gratuitas. Você pode ter contato com técnicas de stop-motion (na oficina de massinha), desenho animado, zootrópio (técnica de animação criada em 1834). A novidade deste ano é a 121, oficina que vai propor um zootrópio moderno, feito com tablets que serão animados pelo público.

As atividades vão até o dia 29 e acontecem em vários lugares (Centro Cultural Banco do Brasil, Centro Cultural Correios, Casa França-Brasil, Oi Futuro, Odeon, Arteplex e Memorial da América Latina) e você pode consultar a programação completa

. A entrada é gratuita para filmes infantis. Adultos pagam R$ 8.