Aprenda com o maestro

Operilda tirou folga. O maestro Galindo também. Como ficará o Aprendiz de Maestro? Parece que muito bem, sob a batuta do divertido Emiliano Patarra. Para saber mais sobre a profissão, conversamos um pouquinho com o novo maestro. Ele se apresenta amanhã (dia 8), às 11h, na Sala São Paulo.

Alguma vez você já se esqueceu da música ou deixou a partitura cair no chão?

Já aconteceu de tudo. Além dessas coisas, já joguei a batuta, aquela varinha que os maestros usam para reger, em cima dos músicos.

Como assim?

Ah, foi sem querer. A violinista teve que se abaixar! Era uma música bem séria, mas não teve jeito, o público começou a rir. Eu brinquei, dizendo que estava treinando arremesso de batuta para as Olimpíadas.

Como será o episódio “O Dia do Maestro”?

Ele vai contar um pouco sobre a atividade do regente, como ele se comunica com os músicos, quais são as suas funções em um ensaio e em um concerto.

Que música você escuta nas horas vagas?

Adoro muitos tipos de música diferentes: clássica, rock, música popular brasileira… Até música indiana e japonesa!

Aprendiz de Maestro. Episódio O Dia do Maestro. Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, São Paulo. (11) 2344-1051 e (11) 3057-0131. Amanhã (dia 8), 11 h. R$ 40 a R$ 50.