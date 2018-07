Prepare-se para a brincadeira! Antes de começar a juntar o material, assista ao vídeo acima e avise os seus pais para não se preocuparem com a sujeira. Afinal, o que vale é o tamanho do seu divertimento!

Para fazer de conta que a massa é mesmo uma areia movediça, coloque os materias em uma bacia e ande sobre ela.

Materiais

1 recipiente grande e fundo

1 jarra para água

1 litro de água

1,5 kg de amido de milho

Martelo e canudinho são opcionais

Modo de fazer

1) Despeje a água no recipiente. Devagar, vá acrescentando o amido de milho.

Importante: a partir de agora, você não pode mais parar de misturar.

2) A consistência da mistura deve ser parecida com a consistência do mel. Por isso, se com a medida acima o seu experimento não ficar com a consistência do mel, continue colocando água e amido de milho.

3) Em pouco tempo, você vai ver que tem um líquido que, ao mesmo tempo, é grosso e firme. Se usar o martelo e bater nele com força, ele não espirra. Se colocar as mãos ou o canudo devagar, vai sentir uma massinha derretida. Mas se puxar o canudo com força, vai ver que ele não desgruda da massa.

Explicação

A mistura de amido e água pode ter uma consistência sólida e também líquida devido à suspensão! Quando misturamos duas substâncias diferentes cada uma delas tem suas moléculas separadas e espalhadas. No caso da areia movediça (feita com amido), forma-se um sólido disperso num líquido. Quando fazemos pressão, como num soco, ou num aperto de mão, forçamos as longas moléculas do amido de milho a ficarem cada vez mais juntinhas, mais apertadinhas. A pressão que fazemos na mistura faz com que a água fique presa entre as moléculas de amido formando uma estrutura semi-rígida: meio sólida, meio líquida. Quando a pressão acaba, a mistura volta a ser líquida novamente.

Todos os líquidos possuem uma propriedade chamada viscosidade, que é a possibilidade de medir a resistência que um líquido possui para escorrer. Se ele escorre rápido é pouco viscoso. Se escorre devagar, é muito viscoso. Só para você ter uma ideia, o mel tem uma alta resistência a escorrer. Já a água escorre facilmente.

Agradecimentos: Mad Science e Agência Vogue.