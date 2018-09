Arte na rua

No Estadinho de papel de hoje, você vai ver uma reportagem sobre arte pop e urbana. Para entender melhor esse assunto, Arthur Cabral (11 anos), Ian Cabral Nagamine (8 anos), Gabriel Dias Werneck de Souza (11 anos) e Bento Dias Wernerck de Souza (7 anos) entrevistaram o artista Carlos Diaz, que está com uma exposição na Galeria Choque Cultural, em São Paulo. Depois de conhecer o trabalho do “Carlinhos”, a garotada foi para a rua fazer um grafite. Veja o vídeo abaixo.