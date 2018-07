Arte no Circuito

Sábado foi dia de fazer arte lá na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos. Arte com um montão de folhas coloridas, lantejoulas, lãs, colas e tesouras. A brincadeira, comandada pela artista plástica Mariana Zanetti, ocorreu em mais um Circuito Estadinho. E o friozinho não foi problema: a turma estava tão ansiosa que, antes mesmo do horário, às 14h50, já estavam todos com papéis em mãos e cheios de criatividade. Veja só como foi a tarde desses artistas:



Eram 14h50 quando Mariana Zanetti (de blusa cinza) começou a espalhar os materiais pelo tapete.

No mesmo instante, as crianças pegaram um, dois, três ou mais objetos.

Não demorou muito e as crianças entenderam que a base da atividade seria uma folha, com um rosto. Rosto de menina? De menino? De pirata? De macaco? Bom, aí entrava a imaginação e uma porção de adesivos, lãs, brilhos e enfeites.

Stella Silveira , de 4 anos, foi uma das primeiras a chegar. E foi logo achando uma função para os adesivos. Mas, Stella é veterana no Circuito Estadinho. “Gosto das histórias, mas prefiro atividades assim”, contou.

Já Rafael Sales Brito , de 5 anos, fez o desenho rapidinho e foi logo embora, pois a mãe tinha compromisso. Tempo mesmo só para a fazer a pose, ou melhor, a careta da foto.



Juliana Penafieri de Almeida , de 8 anos, por exemplo, fez uma boneca com cabelo loiro e presilhas. E as bolinhas? Ela explica: “É o céu”.



Já Eduardo Santiago Nogueira Sanches , de 4 anos, optou por faz um menino cheio de ideias: "Essas fitas, aqui na parte de cima da cabeça, são pensamentos. Ele está pensando que quer ganhar figurinhas e um card para DS do jogo do Mário."



E a prima do Eduardo, Mariana Santiago de Castro e Paula , de 9 anos, foi precisa na escolha do material. "Usei lã no cabelo, pois fica mais resistente."



Amanda Zambon , de 5 anos, escolheu vários tons de rosa para integrar sua arte. Provavelmente, para combinar com seu vestido. , de 5 anos, escolheu vários tons de rosa para integrar sua arte. Provavelmente, para combinar com seu vestido.

E teve gente que ficou observando. Mas só os menores de 1 ano.



Pois os maiorzinhos, como o Gustavo Martins Scola , de 2 anos e meio, não fizeram cerimônia para usar a tesoura. "Todo dia quando chego em casa, ele pergunta se eu levei uma tesoura sem ponta para ele", lembrou a mãe. É, parece que o Gustavo sabe mesmo o que quer.



Teve até quem levou a vovó para dar uma mãozinha, como o Pedro Bertolacini Romano , de 6 anos. Com riqueza de detalhes, ele fez o Jone, um moço que parecia com ele só nos olhos: azuis. Acostumado a pintar no ateliê da avó, Pedro fez também um pirata, que ficou amigo do Jone.

Surgiu até uma princesa: “A Laura é um princesa que mora no castelo e está esperando pelo príncipe”, contou Giovanna de Oliveira , de 5 anos. E o príncipe? Está chegando. Ela levou os materiais para fazer em casa.



Tinha tanta criança que uma família resolveu fazer arte até dentro do dragão. Tinha tanta criança que uma família resolveu fazer arte até dentro do dragão.

E gente que chegou bem no final, como a Lorena Bastardas Pompiani , de 2 anos.

Mas, com a ajudinha da mamãe, também fez seu desenho.



Gostou? Então chame os amigos. Semana que vem, dia 27/8, tem mais Circuito Estadinho: Fernanda Ribeiro vai contar histórias de bichos, na Livraria Cultura, do Bourbon Shopping, às 15 horas.