“Clarinha, a filha mais nova de Seu João, o proprietário da pequena fazenda ao lado de onde a tia morava, dizia estar com sono e queria tomar um pouco de seu mel antes de dormir, como costumava fazer. Mas, pelo jeito, a pequena criança teria que dormir sem tomar seu mel, porque era o que mais faltava na fazenda fazia dois dias. As abelhas de Seu João, as quais produziam uma delícia de mel, estavam desaparecendo.

Ninguém fazia ideia do por que estava acontecendo isso, mas Seu João sabia que suas abelhas estavam desaparecendo e o que mais apareciam eram cobranças de encomendas de mel para o pobre homem. Ele já não sabia mais o que fazer e estava ficando muito preocupado com a situação.

Seus clientes reclamando da demora, dizendo que não iam pagar mais pelo mel… O que Seu João iria fazer agora?

Clarinha dormindo, seu pai acorda de madrugada e levanta da cama. Passando pelo quarto da filha, ele notou que havia duas latas perto da janela, mas não se preocupou muito com isso, pois não era nada anormal.

O dia clareou e Clarinha acordou chorando. Sua mãe foi ver o que tinha acontecido e notou que a menina estava com uma mancha vermelha sobre o rosto, o que se parecia com uma picada de abelha. Seu João entrou no quarto da menina e viu latas perto da janela, chegou mais perto delas, tirou a tampa que estava sobre elas e viu abelhas saindo de dentro. Perguntou para a filha o que ela tinha feito. A criança respondeu que viu o vizinho, que por sinal era muito invejoso, pegando um pouco de suas abelhas e quis protegê-las para que o homem não roubasse mais. Como se isso já não tivesse acontecido.”

Júlia Marques Longo, 13 anos, 8º ano

Este é mais um conto de mistério produzido pelos alunos de oitavo ano do Colégio Santo Antonio, em Itapuí (SP). Eles escreveram os textos durante as aulas de língua portuguesa e o Estadinho publica um por dia no blog.

