As aulas voltaram. E agora?

(Por Natália Mazzoni)

Não adianta reclamar. Nem pedir para os pais deixarem você aproveitar uns dias a mais em casa. As férias acabaram e chegou a hora de voltar para a escola. Se você ainda não deixou a mordomia de lado e só vai começar os estudos na semana que vem, ainda dá tempo de ler o “manual de sobrevivência” que o Estadinho preparou para você.

Caso suas aulas já tenham começado, não tem problema, você também vai aproveitar muito dessa edição. Tem dicas para se livrar do amigo chato da classe, para superar a perda do melhor amigo da escola e até para não ficar bravo por estar no mesmo colégio do seu irmão, que vive brigando com você em casa. Clique nas páginas abaixo para descobrir como lidar com isso tudo. Depois, continue aqui. Tem um vídeo bem legal da entrevista com os nossos consultores Nicolas, Carolina, Amanda e Talita.

Página 1

Página 2

Página 3

A entrevista com o Nicolas, a Carolina, a Amanda e a Talita foi tão legal que resolvemos colocar um poquinho da nossa conversa aqui para vocês verem. O vídeo foi gravado pela mãe da Carolina e do Nicolas, a Ana. Você até vai ouvi-la falando, às vezes. Vocês sabem como é mãe, não é? Sempre querendo dar uma forcinha. Ficou bem legal, olhe só.