As cores do papagaio

A morte do papagaio chateou todo o mundo. Depois que ele, coitadinho e distraído, caiu na panela e afundou, a laranja se desfez da casca, perdeu a cor. O fogo da panela apagou. Até uma pedra do muro soltou. Era tristeza para todo lado, que só mesmo o oleiro, que trabalhava em uma fábrica de louça de barro, podia juntar tudo e tentar ressuscitar o morto. Só assim, as cores estariam de volta.



Inspirado em um poema de cordel, o escritor uruguaio Eduardo Galeano reconta, com doçura, a história que ouviu num mercado cearense, em visita ao Brasil. A tradução é do poeta Ferreira Gullar. E para transformar emoções em cores e formas, o espanhol Antonio Santos ilustra o livro com esculturas em madeira.

Para ouvir um trecho do livro, na voz do poeta Eucanaã Ferraz, clique aqui.



Título: História da Ressurreição do Papagaio

Autor: Eduardo Galeano

Ilustrador: Antonio Santos

Editora: Cosac Naify

Páginas: 24

Quanto: R$ 42