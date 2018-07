As piores receitas do mundo (ou nem tanto)

(Por Aryane Cararo)

O Senhor Brioche adora cozinhar. Sempre quis ser chef. Mas ele tem umas ideias meio estranhas. Dá para perceber pela ilustração acima, não? Chuchu com pastel, hambúrguer, milho, chocolate, catchup, muffin, queijo… vai tudo para uma só panela. É cada invenção maluca e cada sabor estranho que tem de ser um cliente muito diferente para comer suas receitas. Bom, ele ainda está apenas no livro A Receita de Sucesso do Sr. Brioche (ed. Memória Visual), feito pelo Mahani Siqueira e pela Bruna Assis Brasil, que são namorados e têm 25 e 26 anos.

Este é o primeiro livro do Mahani, mas a Bruna já ilustrou muitos e muitos livros por aí, como Branca de Neve e as Sete Versões (ed. Alfaguara, com texto de José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta), A Maravilhosa Ponte do Meu Irmão (ed. Alfaguara, com texto de Ana Maria Machado), Café com Leite (ed. Mundo Mirim, com texto de Ilan Brenman), O Menino que Colecionava Guarda-Chuvas (ed. Globo, com texto de Alexandre de Castro Gomes). E a gente sempre adora seus desenhos!

Quer saber mais sobre a dupla? Leia o restante da entrevista.

No começo da leitura, lembrei muito do filme Ratatouille, até pelas figuras da Baguete e do crítico Celesto Manjericão. Houve uma inspiração no ratinho?

Mahani: Os filmes da Pixar e da Disney são muito inspiradores, todos eles. O Sr. Brioche não foi diretamente inspirado no Ratatouille, mas, sem dúvida, a culinária é um ótimo assunto para histórias infantis, porque tem um apelo visual muito grande e permite uma aproximação muito legal com o dia a dia das crianças.

Vocês assistiram a este filme? Gostaram?

Bruna: Eu amo esse filme! Se pudesse, teria uma cozinha igual àquela na minha casa. Sem um ratinho dentro, de preferência.

Qual é a especialidade de um e de outro na cozinha?

Mahani: A Bruna faz um empadão de palmito delicioso. Vocês têm que experimentar.

Bruna: O Mahani faz um macarrão chamado Triplo Burro (com molho branco, presunto e queijo provolone). Mas de burro ele não tem nada, porque precisa ser muito inteligente pra fazer. Ou quase isso.

Tem alguma receita de família?

Mahani: A torta de maçã da Bruna, com certeza. A receita é da avó dela e faz sucesso em todos os almoços de domingo. Pena que agora estou de regime.

Já fizeram alguma mistura muito esquisita?

Mahani: Infelizmente, não somos tão ousados quanto o Sr. Brioche, mas um dia queremos experimentar aquele prato mexicano que mistura frango e chocolate.

Vocês já foram a um restaurante muito ruim? O que comeram?

Mahani: Uma vez, com a família da Bruna, fomos a um restaurante em Carcassone, na França (logo na França). Lá, eu e a Bruna pedimos um prato com salsicha e batatas fritas. Estava horrível e era a coisa mais esturricada que já tínhamos visto.

No livro, há uma afirmação assim: “Algumas pessoas conhecem seus dons desde crianças”. Vocês já conheciam o dom de vocês ? O que queriam ser quando crianças?

Mahani: Eu sempre adorei criar histórias e imaginar personagens. Então, posso dizer que consegui realizar um sonho publicando meu primeiro livro.

Bruna: Eu desenhava minhas próprias histórias e criava os livros mais loucos, com personagens destacáveis, objetos que se mexiam com imãs e até com massa de biscuit. E a aula de artes sempre foi a minha favorita.

O que foi mais difícil na hora de fazer o livro?

Bruna: O livro foi o meu projeto de conclusão de curso em design gráfico. Então, além de querer criar um livro superlegal, ainda estava preocupada com a nota e com a apresentação em público. No fim das contas, deu tudo certo, apesar de ter ficado um pouco (muito) sem ar na hora da apresentação.

E o que foi mais divertido?

Mahani: Foi pensar nas receitas malucas que o Sr. Brioche inventa e ver o livro tomar forma a cada página que a gente fazia.