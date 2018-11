As soluções de Willa

O quinto DVD da série Willa e os Animais mostra Willa criando soluções divertidas e muito criativas para alguns problemas. Tudo com a ajuda de seu pai e seus amigos animais (uma girafa, um par de focas bem espertas, um urso e alguns pinguins). Vem com oito episódios: A Anfitriã, Altos e Baixos, Os Prêmios de Willa, Entrando numa Fria, O Segredo, Entrando em Forma, Na Pele do Jacaré e Mathias, o Contador de Histórias.

Willa e os Animais – Os Prêmios de Willa custa R$ 24,90 e é da Paramount.