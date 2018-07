Assunto delicado

Pra Voar Mais Alto não é um livro de aviação, não fala de pipas e nem de pássaros. O voo só acontece na imaginação de Quequé, toda vez que ele sente saudades, se perde em sonhos ou quer fugir de uma situação chata. É ele mesmo quem conta toda a história. E Quequé está enfrentando uma situação superchata: seu pai morreu há quatro anos e, agora, sua mãe arranjou um novo namorado. Veja só o que o Quequé diz:

“Daí o Rui chegou, tentando pegar o lugar do meu pai. Mas isso eu não ia deixar.

Ele foi chegando de mansinho. No início, nem dormia lá em casa. Mas tudo ficou diferente. Minha mãe não ligava mais pra mim e quando eu pedia pra ela deitar comigo, às vezes ela ia, às vezes não. Dizia que tava cansada, que eu já tava grande.

Eu bem que tinha vontade de gritar com todo mundo. De mandar ele ir embora e deixar minha mãe em paz. De falar que ele nunca ia tomar o lugar do meu pai. Mas eu não conseguia. Sempre fui caladão. Às vezes a raiva subia e parecia que eu ia explodir. Depois passava. Mas isso ia mudar.”

Esse é só um trechinho do começo de um livro que tem 136 páginas. Isso pode assustar um pouco quem ainda tenta domar as palavras, mas a leitura é bem fácil e há pouco texto em cada folha, para ler aos pouquinhos, o que facilita a leitura. O bacana desse livro é que ele fala de dois assuntos bem delicados, mas de uma maneira tranquila, com o vocabulário de um menino. E por isso você verá nesta história algo não muito comum de se ver nos livros: as palavras “para” e “estava” são escritas da maneira como falamos, ou seja, “pra” e “tava”.

O primeiro tema delicado é a morte do pai de Quequé e toda a saudade que vem junto com isso. O outro é o fato de a mãe ter arranjado um namorado (o que pode acontecer também quando os pais se separam). Nem sempre é tranquilo aceitar outra pessoa na família. Com Quequé foi assim, ele não conseguia ver em Rui um amigo, só um intruso. Não importava o que Rui fizesse, Quequé achava que ele tinha de ir embora. Mas muitas coisas acontecem na história e, de repente, Rui não parece ser tão chato ou tão metido… Será que Quequé muda de posição? O final a gente não vai contar, mas podemos dizer que este é um livro bom para descobrir o que pode acontecer quando a gente dá chance às pessoas para conhecê-las melhor.

Pra Voar Mais Alto

Texto: Flávia Côrtes.

Ilustrações: Camila Matos.

Editora Biruta, R$ 34.