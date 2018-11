Ataque pirata

O Estadinho de hoje (dia 21) é sobre piratas. Tudo porque Jack Sparrow está pela área desde ontem e a gente achou bom avisar para você ficar esperto e não perder nenhum detalhe de Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas no cinema. Afinal, com pirata não se brinca! Quer dizer, brinca sim!

E foi exatamente isso que fizemos: criamos uma brincadeira de cartas com os dez piratas mais temidos e famosos da história. Eles realmente existiram e, por isso, não só tentamos estabelecer uma ordem do mais cruel, rico, famoso e poderoso, como demos algumas informações sobre a vida deles. O historiador e fã de piratas Dalton Maziero nos ajudou nessa missão (ele também nos ajudou com as curiosidades abaixo). Assim, você aprende mais sobre o assunto brincando. E se não quiser recortar seu Estadinho, imprima aqui as páginas para jogar! Ah, você pode incluir o Jack Sparrow na brincadeira também. E depois leia muito mais sobre piratas, no texto e nos links lá embaixo.

Quem foram os piratas?

Os piratas existem desde que o homem começou a navegar. Eles são, em uma explicação bem simples, os ladrões que agem em alto-mar. São marujos fora da lei, que não defendem nenhuma pátria a não ser seus próprios lucros. Mas nem sempre eles foram vistos como bandidos: houve piratas aclamados como heróis, especialmente aqueles conhecidos como corsários, que tinham a permissão de reis e rainhas para atacar navios e povoados inimigos (e saquear o que estivesse dentro). Tudo depende de que lado se está: do lado que rouba ou do que é roubado.

“A maioria deles era pobre, mas existiam alguns aristocratas. Eles estavam sempre em número inferior de barcos e homens, por isso, contavam com a surpresa. E tinham tática de guerrilha: esperavam a névoa, a falta de vento…”, conta Dalton. Antes de agir, eles costumavam raptar alguém que conhecesse bem a região para passar informações geográficas e saber o melhor ponto para atacar. No começo, quando não havia canhão, eles chegavam muito próximos dos navios e usavam cordas para subir neles. Uma vez lá dentro, brigavam com facas, lanças e espadas curtas e longas. Dalton diz que todos eram violentos e agiam pela intimidação das vítimas. Na Idade Média, canhões e pistolas começaram a ser usados nas batalhas. “Dificilmente usavam espingardas, pois não era boa para manejar na briga. Eles preferiam armas de cano mais curto e leve e só erguiam uma pistola se fosse para disparar e matar.”

Por tudo isso, causavam admiração e medo e, por isso, há tantas histórias relacionadas a aventuras no mar. Em muitos casos, é bem difícil dizer o que é lenda e o que é verdade nisso tudo. Mas uma coisa é verdade: eles nunca deixaram de existir. Sabia disso? Se você prestar atenção nas notícias, vai ver que volta e meia são relatados ataques de piratas na Costa da Somália, por exemplo.

