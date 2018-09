Aula de artes na cozinha

Quem disse que não pode brincar na cozinha? No Atelier Fazendo Arte, você aprende como fazer isso de forma divertida e segura durante as férias. Na aula de Bolo no Palito e Cupcakes, os chefinhos banham o bolo no chocolate, decoram com pasta americana, granulados, estrelinhas, bolinhas e mais uma porção de confeitos. Mas o mais legal são os utensílios: um montão de cortadores em formato de carrinho, flor, coração…

Quem comanda a aula é a designer de bolos Paula Gradícola. Isso mesmo, “designer de bolos”, o nome que se dá para quem faz essas decorações bem bonitonas de televisão.

Bolo no Palito e Cupcakes. Atelier Fazendo Arte. Av. Côte d’Azur, 644, Granja Viana, (011) 4777-9436, acesso pela Rod. Raposo Tavares, entre o km 23 e o km 25, São Paulo. Terça, quarta, quinta e sábado, às 14 h. R$ 120. Até 31/7. Duração: 150 min. Recomendação da produção: a partir de 3 anos.

Especial de Férias: todo dia uma dica diferente no blog!