Aventuras ao sol

(Por Aryane Cararo)

Todo dia que amanhecia, era assim: Deco saltava da cama para brincar com o sol. Era o período de férias e os dois se entendiam bem até altas horas, quando o sol precisava descansar. Mas, de tanto brincar, um dia o sol ficou realmente cansado. E irritado. E sol bravo não gosta de conversa ou brincadeira, ele queima mesmo. Nesses dias, Deco ficava debaixo da sombra. Mas não aguentava tanta provocação do sol, fazendo careta lá em cima. Então, passava o dia a responder o desafio. Deu briga, claro. Era tanta careta feia que assustava as donas nuvens. E nuvem assustada, você já deve ter ouvido falar, dá confusão!

É essa história que Talita Nozomi conta em A Calorosa Aventura, um livro de narrativa muito gostosa e cheio de imaginação. Talita é uma designer que estudou curso de ilustração numa escola italiana, a Scuola Internazionale d’Illustrazione. Ela também é designer de joias, sabe costurar, bordar e rasgar. Isso mesmo! Com papel picado e recortado, Talita ilustrou o livro com colagens, desenhos e tinta. Você já fez colagem para ver como é legal?

Tem outro livro da Talita, do ano passado, que a gente gostou bastante também: Do Mundo ao Fundo, Do Fundo ao Mundo, que foi feito com Olivia Maia Barcellos. Além de usar colagem, ele é todo ilustrado com origamis e material reciclável. Uma caixa de maçãs vira um oceano, uma redinha de frutas se transforma em uma caravela e a caixa de ovos ajuda a dar vida a uma tartaruga.

É muito diferente da maioria dos livros e é nisso que reside seu encanto. A história? Puxa, são duas. Uma da família da própria Talita, de antepassados que vieram do Japão tentar a vida no Brasil. A outra é a lenda da menina que, um dia, levada por uma tartaruga, descobre as maravilhas do fundo oceânico e passa tanto tempo por lá que nem percebe o tempo passar. As duas histórias são costuradas por um imenso oceano que uniu as histórias na ficção e na vida real.

A Calorosa Aventura. Autora: Talita Nozomi. Editora JBC, R$29,90.

Do Mundo ao Fundo. Do Fundo ao Mundo. Texto: Olivia Maia Barcellos e Talita Nozomi. Ilustrações: Juliana Misono Kasuya e Talita Nozomi. Editora JBC, R$ 34,90.