Aventuras nos ares

No Estadinho de papel do dia 23, a gente publicou uma informação que não estava certa. Dissemos que o aviador Manfred von Richtofen, conhecido como Barão Vermelho, era mau (pior: escrevemos “mal”, com L).

Por causa disso, eu fiquei de castigo e com uma lição de casa: descobrir quem era o Barão e contar a história certa para vocês.

Para começar, Manfred von Richtofen foi um herói de guerra. “Ele era admirado até pelos seus inimigos”, conta o professor de História Osvaldo Coggiola, da USP. Tamanha admiração rendeu a ele o apelido de “ás dos áses”.

Von Richtofen era filho de nobres prussianos (daí o título de barão). Ele nasceu em 1892, em Breslau (na época, o local fazia parte da Alemanha. Mas hoje, faz parte da Polônia). Ele entrou cedo na escola militar: aos 10 anos! Naquele tempo, era comum os nobres participarem das batalhas na guerra.

Quando começou a Primeira Guerra Mundial (em 1914), ele era oficial da cavalaria. Mas ele logo ficou entediado com a função. Segundo o livro The Illustrated Red Baron: Life and Times of Manfred von Richtofen (em português: O Barão Vermelho ilustrado: a vida e obra de Manfred von Richtofen), de Peter Kilduff, o rapaz tinha grande admiração pelo piloto Oswald Boelcke. Por causa disso, quis mudar de função e se tornou também um aviador.

O livro também o descreve como uma pessoa carismática, capaz de atrair a admiração de seus superiores.

Em combate, ele venceu 80 combates (depois da 18ª vitória, Manfred já havia ganho a medalha de Honra ao Mérito). Como o avião dele era vermelho, o Fokker Dr. I, ele ganhou alguns apelidos. Os alemães o chamavam de Guerreiro-voador Vermelho. Os franceses o deram o nome de O Pequeno Vermelho. Já os ingleses o chamavam de Cavaleiro Vermelho, até que surgiu o apelido de Barão Vermelho.

Von Richtofen morreu jovem, perto de fazer 26 anos, em 21 de abril de 1918 (o último ano da Primeira Guerra Mundial). Ele foi atingido enquanto perseguia um avião inimigo. Ele deixou de seguir uma regra que ele mesmo pregava: a de só perseguir um inimigo se tiver um colega fazendo cobertura. Mas ele era tão admirado que, mesmo em território inimigo, foi enterrado como herói, na França.

Em 1917, um ano antes de morrer, o Barão Vermelho escreveu sua autobiografia, narrando seus grandes feitos. Isso ajudou a aumentar ainda mais a sua reputação de herói.