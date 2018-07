Cozinha de pernas pro ar

Você já fez um caderninho de receitas? Imagine então ter um já preenchido de delicinhas fáceis de preparar. Com espiral na lateral, como se fosse um caderno de verdade, Bagunça na Cozinha funciona como o primeiro livro do aprendiz de cozinheiro.

Trata-se de uma coletânea de receitas que, no final, tem um glossário simpático com o significado dos principais termos que você precisa conhecer para se tornar um expert na cozinha.

Título: Bagunça na Cozinha

Ilustrador: Kiko Farkas

Editora: Callis

Páginas: 82

Quanto: R$ 21,90