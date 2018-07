Baile dos bichos

No espetáculo Terra Papagallis!, que estreia amanhã (dia 21), a moçada do Balé da Cidade e os bonecos do grupo Pia Fraus vão levar você para uma deliciosa viagem à praia. Tudo na imaginação (mas vai ter até golfinho e música tropical).

A história é sobre as aventuras de uma menina que se encanta com as maravilhas do mar. Tudo vai bem até que sua embarcação naufraga e ela acorda na beira da praia, cercada por terríveis abutres. Os abutres, aqui, não são apenas urubus: eles são representados por bailarinos vestidos com roupas pretas luxuosas e modernas, além de um boneco grandão de arame.

A menina acaba sendo salva por um índio. Eles viram amigos e ensinam um para o outro sua cultura. Nessa aventura também aparecem corujas, aranhas, uma centopéia e uma onça muito feroz.

O bacana é que tudo é apresentado unindo expressão corporal, bonecos e música, sem que ninguém conte uma história (pelo menos, não com palavras). Está com medo de não entender? Sem problemas, Alice explica:

Alice, a indiazinha da foto, não estará no espetáculo, mas colaborou bastante com a produção. Filha de Lara Pinheiro, diretora do Balé da Cidade, ela acompanhou boa parte dos ensaios.

Alice, Terra Papagallis! é sobre o quê?

Sobre os animais e os índios.

Qual é o bicho mais divertido do espetáculo?

A aranha.

Qual é a cena mais marcante?

A cena da mala. Porque é divertida e engraçada.

Curiosidades:

1) A cena da mala, de fato, é uma das mais divertidas. Imagine o que pode acontecer quando um bando de índios engraçados encontra uma mala cheia de coisas estranhas para eles como panelas e espelhos…

2) Depois de assistir à montagem várias vezes, Alice protestou: “Ei, você está espirrando! Alguém tem que falar saúde”. Observação analisada e aceita. “Saúde” é a única palavra que você deverá ouvir no espetáculo.

Terra Papagallis! Centro Cultural São Paulo. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso, (011) 3397-4002, São Paulo. Sábado, 11 h e 16 h; domingo, 16 h; 4ª, 5ª e 6ª, 15 h. Grátis (retirar senha 1 h antes). Até 29/8. 60 minutos.