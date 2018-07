Você deu uma boa olhada nessa Barbie? Se a resposta for sim, o que ela tem de diferente das outras?

A boneca mais famosa do mundo radicalizou o visual: apareceu com cabelo rosa e cheia de tatuagens. Bastante diferente do estilo princesa que ela costuma ter.

Mas, você acha que seus pais deixariam você ter essa Barbie? Escreve para a gente contando!

A Tokidoki Barbie Doll, como ela foi batizada, é uma edição limitada, e as vendas são só pela internet.