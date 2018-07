Bate-papo com a banda Mini Attack

Molly Hardwick, Jacob e Raul Gibson, de 11 anos, são os integrantes da Mini Attack

(Por Natália Mazzoni)

O Estadinho desta semana falou sobre como montar uma banda (se ainda não leu a reportagem clique aqui). A galera da Mini Attack conversou com a gente e falou mais sobre isso. Eles contam como montaram a banda, como fazem as músicas e dão dicas para você fazer as suas.

Estadinho: Como vocês montaram a Mini Attack?

Molly: Eu estava cantando em um concerto quando Raul, pai de Jacob, me viu e disse que um dia ele gostaria de me ver cantando com seus dois meninos. Dois anos mais tarde, eles sugeriram que eu fosse para um estúdio cantar com eles. Então, nós fizemos a banda e montamos um concerto na escola.

Como você escreve as canções?

Raul: Nós escrevemos a canção Gotta Rock Like This enquanto estávamos na Espanha, em um carro, indo para uma praia. A canção é sobre o sentimento que você tem quando está de férias. Nós escrevemos as letras primeiro e depois vieram os tambores.

Jacob: Às vezes, eu e meu irmão tocamos juntos e depois pedimos para a Molly cantar por cima e, em seguida, ela trabalha fora uma melodia. Depois, juntamos a letra e a melodia.

O que tem de mais legal em fazer músicas e montar uma banda?

Molly: Bem, você pode realmente experimentar. Se está chateado, você pode fazer uma música sobre isso. Você pode realmente expressar como está se sentindo.

Raul: Eu gosto da sensação de tocar música e divertir as pessoas.

Jacob: Eu gosto muito de trabalhar numa música e depois poder mostrar para as pessoas.

Vocês tem planos para viajar com a banda?

Molly: Nós queríamos ir para Londres. Esperamos ir para muitos lugares.

Jacob: Sim, nós realmente queremos, talvez América ou Paris.

Raul: Eu quero ir para Paris ,e no futuro, talvez Nova York.

Quais são seus ídolos na música?

Molly: Adele e Ed Sheeran.

Jacob: Flea do Red Hot Chilli Peppers, Larry Graham, Jaco Pastorius e James Brow.

Raul: Steve Gadd, ele é um baterista incrível, Chad Smith do Chilli Peppers, Buddy Rich e eu também gosto de Beastie Boys.

Quais são suas dicas para começar uma banda?

Molly: Você tem que amar música e encontrar pessoas que trabalham bem com você.

Raul: O primeiro e mais importante é ter bons amigos. Juntos, vocês podem sentir qual é o som que gostam e como se sentem fazendo música.

Jacob: Ouça várias bandas para ter ideias e pensar sobre o tipo de música que você quer fazer. Depois, chame alguns amigos que toquem instrumentos. Pratiquem muito e tentem tocar músicas difíceis, vocês vão conseguir com o tempo.