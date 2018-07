O Estadinho desta semana já contou para você que o Batman está de volta. Mas, como falamos no papel, o filme tem cenas de violência e algumas partes bem assustadoras. Isso, no entanto, não quer dizer que o filme não seja muito legal.

Os primeiros minutos de Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge fazem com que você se interesse e tenha “fôlego” para as quase três horas de filme.

Gotham City está há oito anos sem crimes e corrupção, depois da morte de Harvey Dent (Duas Caras) e não precisa mais de Batman. Solitário em sua mansão, o homem-morcego convive apenas com seu mordomo Alfred. Um dia, em meio a uma festa na Mansão Wayne, uma garçonete rouba um colar do cofre da casa. Instigado a descobrir quem é ela, Bruce volta aos seus computadores da caverna e acaba descobrindo que uma nova ameaça ronda Gotham City: o vilão Bane (e quando ele aparece, chega a dar medo). É assim que o Cavaleiro das Trevas volta às ruas. E vai encontrar a Mulher Gato.

Ficou curioso? No trailer dá para sentir um pouquinho como é a história.

Como contamos no papel, o filme é indicado para maiores de 12 anos, mas você pode ver nos cinemas acompanhado de seus pais. E, mesmo ele sendo muito legal, nós sugerimos que você realmente espere a idade indicada para ver. Na nossa galeria tem mais imagens do filme, para você matar a curiosidade. Mas você quer se aventurar com Batman? Boa sorte e bom filme!