Bebês no zoo

Dois macaquinhos nasceram no Zoológico de São Paulo no último dia 13, sábado. Os irmãos são micos-leões-pretos, uma espécie ameaçada de extinção, ou seja, que está desaparecendo da natureza. Por enquanto, os bebês (ainda não se sabe se são machos ou fêmeas) ficam em uma área reservada do zoo, bem longe do público e perto da mata, para que possam crescer com bastante saúde.

O mico-leão-preto carrega seu filhote para todos os lados! Foto: Carlos Nader/Divulgação.

Mas os micos-leões-pretos não são os únicos bebês do zoológico. Em abril, nasceu Tonico, um macaco-prego-de peito-amarelo. Infelizmente, o filhote foi rejeitado pela mãe. Mas tudo bem: ele foi criado com muito carinho pelos biólogos do zoo. Tonico adora brincar.

Tonico brinca até com a câmera. Foto: Carlos Nader/Divulgação.

O zoo também tem filhotes que não nasceram lá dentro. É o caso de Laura, um tamanduá-bandeira. Quando era bem pequena, ela foi encontrada sozinha na beira de uma estrada no interior de São Paulo. Os biólogos do zoológico já estão superacostumados a cuidar dessa espécie e receberam Laura de braços abertos. Ela está lá desde julho e é criada no setor de mamíferos, onde bebe muito leite.

Laura passeia pelo zoo. Foto: Carlos Nader/Divulgação.

Buba, uma filhote de macaco-bugio, foi encontrada machucada na mata do zoológico. Ela estava viajando com seu grupo, pulando de árvore em árvore… mas não deve ter tomado muito cuidado, porque caiu no chão. Os profissionais do zoo cuidaram dela (tiveram até de fazer uma cirurgia na sua perna) e hoje a macaquinha está muito saudável.

A filhote Buba vive no setor dos mamíferos. Foto: Carlos Nader/Divulgação.

Quer ver os animais do Zoológico de pertinho? O endereço é Av. Miguel Stéfano, 4.241, Água Funda, São Paulo, (11) 5073-0811. O Zoo funciona de terça-feira a domingo, das 9 h às 17 h (a bilheteria fecha às 16 h). O ingresso custa R$ 16 (para adultos e crianças acima de 12 anos), R$ 6 (crianças de 5 a 12 anos). Crianças com menos de 4 anos não pagam.