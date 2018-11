Bem ligeirinho

Você é do tipo que gosta de correr pela casa? Adora virar cambalhota? Sua brincadeira preferida é o pega-pega? Se você se identifica com alguma destas atividades, parabéns. Praticar esporte é sinal de saúde. E também é um bom motivo para participar da 12ª Corrida Pão de Açúcar Kids.

Se você tem entre 2 e 12 anos, pode participar da corrida. Só fique atento: a prova acontece em São Paulo e é preciso pagar uma taxa de inscrição de R$ 40. As provas são divididas por idade e quem é mais velho corre mais. A turma do Fraldinha, por exemplo, para crianças de 2 e 3 anos, corre só 50 metros. O percurso vai ficando maior de acordo com a idade.

Depois da prova, todos os participantes ganham medalhas e um kit com frutas e água. E a brincadeira não acaba com a corrida: no centro da pista, há pula-pula inflável, parede de escalada, escorregadores, jogos de mesa e mais uma porção de brincadeiras.

A corrida acontece no dia 8 de maio, na pista de Atletismo do Ginásio do Ibirapuera. As inscrições ficam abertas só até o dia 22 de abril, pelo site www.pakids.com.br.

Assim como nas provas de gente grande, é preciso ter um kit de corrida, boa alimentação, roupa adequada e preparo físico. Mas fique tranquilo que esses detalhes a gente conta direitinho aqui no blog, nos próximos dias. Vá acompanhando.