Bem-vindo ao mundo de Harry Potter

Foram dez anos de gravações, oito filmes e uma vontade grande de pertencer àquele mundo de bruxos. Pelo menos de saber como funcionava o mundo encantado de Harry Potter. Dar uma espiadinha nos bastidores e descobrir como foi possível fazer Harry voar, como foram criados aqueles elfos estranhos, quais eram os truques de maquiagem, as roupas, o que era efeito especial e o que era de verdade…

Pois bem, essa espera acabou! A Warner vai abrir os estúdios da série Harry Potter para os fãs. O passeio “The Making of Harry Potter” vai começar no dia 31 de março (e já está com fins de semana esgotados até julho!). Mas o Estadinho ganhou um convite especial de Hogwarts e, lá de Londres, na Inglaterra, Thais Caramico conseguiu conhecer tudo antes de abrir para o público. Ela conta tudo sobre o passeio e manda uma série de fotos. Assim, quem não puder ir, mata a curiosidade por aqui. Leia a matéria que saiu no Estadinho impresso de hoje (dia 17) e continue a visita por este post. A gente garante: é incrível!

Página 1

Página 2

Página 3

Você se lembra de que o Estadinho fez uma reportagem sobre o final da série Harry Potter? Você pode clicar aqui para ver de novo! Ou para ver pela primeira vez.

Caso você nunca tenho lido os livros sobre as aventuras deste bruxinho ou visto o filme, o Estadinho faz um alerta: é grande o risco de não querer mais parar de ver e se tornar fã!

Quer saber mais curiosidades sobre o passeio?

(Por Thais Caramico)

1) Há objetos usados em mais de um filme de Harry. Uma poltrona, por exemplo, pode ser da cabana de Hagrid em um filme e estar na casa de Rony em outro.

2) O mesmo aquecedor que está no dormitório de Harry Potter foi usado no filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, com Johnny Deep.

3) No pátio do estúdio, você vê peças gigantes que lembram homens medievais em luta. É o jogo de xadrez, usado em Harry Potter e a Pedra Filosofal.

4) No tour, há mais de 300 quadros pintados à mão, por diferentes artistas.

5) Todas as horcruxes podem ser vistas de perto, dentro de um armário de vidro bem no meio do passeio.

6) Uma coleção de varinhas feitas de madeira está à venda na loja do estúdio, onde há também o uniforme completo do quadribol, uma série de corujas e vassouras estilosas para quem quer fazer de conta que pode voar.

7) O Castelo de Hogwarts foi inspirado nas antigas construções escocesas, incluindo as regiões de Glen Nevis, Glen Coe e Loch Shiel.

8 ) Para os filmes, a produção comprou mais de 5 mil peças de decoração e 12 mil livros feitos à mão, além de 40 mil produtos e pacotes para preencher a loja fictícia Weasleys’ Wizard Wheezes, que ficava no número 93 da Diagon Alley.

9) Durante 10 anos, os atores principais praticamente viveram ali. Até o aniversário eles chegaram a comemorar lá dentro, entre uma filmagem e outra.

10) Você sabia que Dobby foi desenhado mais de 40 vezes até ser quem ele é hoje?