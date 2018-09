O Circuito Estadinho desse sábado, dia 26, foi uma fantasia só. Andi Rubinstein e Renata Mattar levaram todo mundo para lugares cheios de imaginação.

Enquanto Renata tocava uma divertida sanfona, e tirava objetos malucos de dentro de uma mala, Andi contou algumas histórias.

A primeira foi a de uma mulher muito tagarela, tirada de um conto de Monteiro Lobato, aquele escritor que criou o Sítio do Picapau Amarelo. Essa mulher falava tanto, mas tanto, que quando ela abria a boca, só se ouvia um blá blá blá blá blá blá blá blá blá sem fim. De tanto que a mulher tagarela falava blá blá blá, todas as crianças ficaram falando blá blá blá também.

Um dia, o marido dela encontrou um tesouro na floresta. Os dois ficaram muito contentes, e logo trataram de esconder o tesouro. Só que o marido sabia que a mulher falava demais, e ficou com medo que ela contasse para alguém. Daí, ele bolou um plano mirabolante.

O marido foi ao mercado, comprou um monte de macarrão, quilos e quilos de peixe, e um coelho bem branquinho.

Então, ele jogou os peixes na copa de uma árvore, espalhou o macarrão no gramado do bosque e escondeu o coelho perto do lago.

Voltou para casa e chamou a mulher para passear.

Enquanto caminhavam, passaram pela árvore cheia de peixes. O marido, então, disse: “Olha só, mulher. Quanto peixe maduro na árvore!”, e encheram um cesto de peixe. Depois, passaram pelo gramado. “Nossa, mulher. Veja quanto macarrão choveu ontem! Vamos levar um pouco para casa.” Por fim, passaram perto do lago, onde foram pescar. Disfarçadamente, o marido pegou o coelho e disse: “Mulher, olha o coelho d’água que eu pesquei!” E voltaram para casa.

Um belo dia, apareceu uma vizinha. Ela e a mulher tagarela começaram a conversar. Até que a tagarela não resistiu e falou do tesouro. A vizinha ficou tão admirada com a descoberta, que saiu contando para a vizinhança toda. Até que o assunto chegou aos ouvidos do rei.

O rei foi até a casa da tagarela, dizendo: “Ouvi dizer que vocês encontraram um tesouro. Como o tesouro foi encontrado na minha floresta, então ele é meu. Cadê?”

Mas o marido, que já sabia que isso ia acontecer, deu continuidade ao seu plano: “Olha, seu rei, não tem tesouro nenhum aqui, não. Sabe o que é? É que a minha mulher anda meio louca.”

A mulher não gostou nada disso, e já foi logo se defendendo: “Eu não estou louca coisa nenhuma, marido! A gente encontrou esse tesouro naquele mesmo dia em que deu peixe na árvore! Você não lembra, não? Depois, ainda choveu macarrão, e a gente pescou aquele coelho! Ora, louca, eu?”

E o rei ficou completamente convencido de que a mulher era realmente louca. Saiu da casa deles sem nem perguntar nada de tesouro, aquela maluquice.

Quem adorou essa história foi o Lorenzo Correa, de 6 anos. Tanto que todo mundo ficou achando que ele era parente da mulher tagarela, de tanto que ele comentava a história. O Lorenzo me contou que ele também adora jogos de computador.

***

A segunda história foi sobre um rei que adorava dançar. Ele criou uma dança muito louca, que parecia um galo sambando com as asas abertas, e prometeu dar um saco de moedas de ouro para quem descobrisse como se dançava.

***

Outro que quase não piscou foi o Fernando Branco, de 5 anos. No fim da terceira história, sobre uma macieira que queria crescer até chegar perto das estrelas, ele ficou com a mão cheia de estrelinhas brilhantes.

Já o Gabriel Pan, de 5 anos, não queria falar muito. Ele estava um pouco ocupado comendo um pedaço de maçã depois da história da estrela. Só que a mãe dele dedurou que era só ali que ele era quietinho. Porque em casa…

E Andi, a contadora de histórias, disse que tinha um pouco de cada personagem que ela apresentou nas histórias: era um pouco mulher tagarela, era um pouco do rei que adorava dançar e era quase sempre uma macieira que queria estrelas.

E você? Com quem você se parece mais? Ficou com vontade de conhecer outras histórias legais? Não deixe de ir ao próximo Circuito Estadinho! É sempre aos sábados, às 15h, em uma das unidades da Livraria Cultura. A gente se vê lá!