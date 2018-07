Bob Esponja abaixo de zero

Bob Esponja está em uma aventura “radical” no DVD A Grande Corrida de Trenós (Paramount, R$ 24,90). No episódio Confronto Congelado, ele, Patrick, Lula Molusco, Sr. Siriguejo e outros moradores da Fenda do Bikini vão disputar uma corrida de trenós para o Polo Sul. O ganhador leva 1 milhão de dólares. Mas vários acidentes acontecem, tirando os personagens da competição. Só que Bob Esponja não vai deixar ninguém no frio e dá carona para todos eles (quem não gosta nada disso é Gary, que está puxando o trenó). Quando tudo parece correr bem, aparece o Abominável Molusco das Neves e ameaça todos os competidores. Enquanto isso, Plâncton tenta roubar a fórmula do hambúrguer de siri. Qual será o final dessa história?

Você descobre neste DVD: são sete episódios e um extra exclusivo. Você sabia que Plâncton tem medo de baleias? Isso está no episódio Refeição Grosseira. E tem mais: Gary se apaixona por uma caracol chamada Mary (e quase apanha por isso!), Sandy vai participar de um rodeio no Texas, Plâncton se disfarça de vovó em mais um de seus planos mirabolante…