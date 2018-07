Inaugurado no fim do ano passado, o Villa Bowling tem várias máquinas de jogos eletrônicos e um restaurante. Mas o melhor é mesmo o boliche. Ali há 12 pistas e é possível programar as canaletas para que levantem durante a sua jogada (pelo menos até que você fique craque e possa competir com o seu pai ou irmão mais velho).

Há um outro truque para ajudá-lo nas primeiras jogadas: um suporte de plástico, em formato de dragão, no qual você solta a bola em direção aos pinos (ajuda a dar velocidade a ela, que é pesadinha). Reparou no detalhe da foto?

É só soltar a redonda nas costas do dragão. Ah, detalhe: prefira a bola número sete, cor laranja, pois ela é a mais leve de todas e fica mais fácil de carregar.

Dica: aproveite que você está de férias e chame a turma para ir durante a semana. É bem mais barato: de segunda a sexta, até as 18 horas, custa R$ 86; de segunda a quinta, após as 18 horas, o valor é R$ 116; e sexta, sábado, domingo e feriado, R$ 136.

Villa Bowling. Shopping Vila Olímpia. 4º piso. Rua Olimpíadas, 360, São Paulo, (011) 3047-6387. Das 10 h às 2 h (sexta, sábado e feriado, das 10 h às 4 h). Preço: de R$ 86 a R$ 136 (R$ 4, o aluguel do sapato). Recomendação da produção: a partir de 4 anos.