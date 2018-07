Boné animal

Quer aprender a fazer um acessório divertido para a cabeça? Então, siga as instruções do professor Sassá:

1) Faça um círculo com 40 cm de diâmetro no papel preto.

2) Dobre-o ao meio, deixando o lado preto posicionado para dentro.

3) Dobre ao meio novamente até parecer um pedaço de pizza gordinho.

4) Desdobre o que você acabou de dobrar e deixe como estava no segundo passo.

5) Agora, dobre as pontas até a marquinha no centro.

6) Dobre uma das partes redondas do papel para cima e deixe a obra de lado p0r um instante.

7) Enquanto isso, recorte um círculo de papel preto com 23 cm de diâmetro.

8 ) Encaixe este novo círculo na dobgra do papel e cole.

9) Para as orelhas, corte dois círculos pretos com 7 cm de diâmetro e dois brancos com 6 cm. Dobre-os ao meio e cole um no outro.

10) Então, cole as orelhas nas laterais do chapéu.

11) Para completar seu boné, corte dois círculos brancos com 3 cm de diâmetro e dois pretos com 1,5 cm para os olhos. Para o focinho, recorte um círculo branco com 9 cm de diâmetro e um preto com 2,5 cm. Depois, cole tudo na peça.