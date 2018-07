Boneco Boca de Lata

Quer aprender a fazer um porta-trecos de lata, iguais a esses aí de cima? Imprima o molde aqui e depois siga os passos a seguir:

1) Recorte o E.V.A. amarelo para fazer o corpinho. Passe o risco no verso do E.V.A. para não ficar marcado.

2) Com retalhos de E.V.A. branco, preto e vermelho, faça os olhos. Depois, no lilás, recorte o nariz (que deve ser colado por baixo dos olhos).

3) A língua também está no molde. Pegue o E.V.A. rosa, risque no verso e recorte a forma para depois colar.

4) Posicione a língua e os olhinhos (já com o nariz colado) no molde do corpo. Use cola de E.V.A para fixar tudo.

5) Por último, use um pincel para pintar a lata com tinta plástica cor de laranja. Espere três horas para secar.

6) Quando a tinta estiver seca, passe cola de E.V.A. em toda a borda da lata e fixe o boneco. Deixe de lado até que esteja totalmente seca.

Pronto! Se quiser, mude as cores e os adereços e faça uma série deles! Depois, use-os como porta-trecos divertido de tudo o que estiver espalhado pela casa.