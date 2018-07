(Por Natália Mazzoni)

Johnny Depp, Albert Einstein, Justin Bieber, Chapolin, todos reunidos para tirar fotos com você. Calma, o Estadinho não ficou maluco! A exposição Dreamland – Museu de Cera veio de Gramado, no Rio Grande do Sul, para São Paulo para trazer bonecos de cera iguais aos seus ídolos. E já que o assunto é esse, a gente aproveita para contar a história do museu de cera mais famoso do mundo, o Madame Tussauds, e mostrar outros exemplos pelo mundo. A reportagem está nas páginas abaixo.

Os bonecos de cera do museu Madame Tussauds são bem reais. Na nossa galeria de fotos, você vê alguns logo depois das estátuas da exposição Dreamland, que acontece em São Paulo.

No vídeo abaixo você descobre, em mais detalhes, como são feitos os bonecos do museu Madame Tussauds. A explicação está em inglês, mas, mesmo que você não entenda a língua, vale a pena ver as imagens do processo.