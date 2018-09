Brincadeira de papel

No princípio, era somente um papel quadrado. Mas alguém enxergou vida nele e colocou as mãos para trabalhar. Dobra, redobra, desdobra. E com a arte do origami faz-se a mágica: dali pode nascer uma borboleta, um cachorro, um coelho e tudo o que você puder imaginar. Mas a diversão não acaba aí. Depois de pronto, ele ganha movimento nas histórias que você criar.

O origami surgiu no Japão no século 6 depois de Cristo, após os monges trazerem da China a receita de como fazer papel. As primeiras dobraduras enfeitavam os altares dos templos. A técnica foi sendo passada, outras figuras foram criadas e virou um passatempo entre os japoneses.

Mas ela só se popularizou no Ocidente por causa do mestre japonês Akira Yoshizawa. Graças a ele, a técnica de dobrar papel ganhou status de arte. Se estivesse vivo, faria 100 anos em março. E é para homenageá-lo que pedimos à professora de origami da Aliança Cultural Brasil-Japão, Mari Kanegae, para nos ensinar um pouco dessa arte.

Quer ver as dobraduras que ela ensinou? Clique nas páginas abaixo para ler a matéria completa:

Página 1

Página 2

Página 3

Mais história do origami

Você sabe o que significa a palavra origami? “Ori” vem de “oru”, que em japonês quer dizer “dobrar”, e “gami” vem de “kami”, que é papel. Você já leu no texto acima como ele surgiu, mas quer saber mais detalhes?

O primeiro tipo de papel surgiu na China por volta do ano 100 d.C. (depois de Cristo) e era feito com tecido de roupas. Com o tempo, a receita de como fabricá-lo foi mudando e também se espalhando pelo mundo. Assim, a fórmula atravessou a Coreia e chegou ao Japão, trazida pelos monges. Mas foi séculos depois que as primeiras dobraduras começaram a ser feitas, quando o papel já era mais fino e maleável. Elas enfeitavam os altares religiosos e simbolizavam divindades. Entre os origamis mais antigos ainda preservados está um casal de borboletas, usado nas cerimônias de casamento.

O origami foi passando de geração para geração e novas figuras foram surgindo. Dobrar papel virou um passatempo e uma atividade de lazer para os japoneses, tanto que há xilogravuras antigas que mostram as damas da Corte fazendo origami. Hoje, ele ainda pode ser visto como um passatempo, mas também ajuda na educação (especialmente em matemática) e é usado para ajudar na recuperação de doentes (como arte-terapia).

E onde entra Akira Yoshizawa?

Se você leu o texto da primeira página do Estadinho que fala do artista, viu que na segunda-feira (dia 14) comemora-se o centenário de nascimento de Akira, e também a data de sua morte, em 2005. Ele foi um dos mestres japoneses de origami mais importantes da história. Não só porque fazia dobraduras fantásticas, muito difíceis de copiar (e que foram expostas até no Museu do Louvre, na França). Mas porque inventou muitas delas, publicou-as em livros e espalhou para todo o Ocidente. Mari Kanegae diz que ele elevou o origami à condição de arte.

Para que você conheça um pouco mais seu trabalho, separamos algumas imagens de dobraduras que foram criadas por ele (mesmo que nem todas abaixo tenham sido dobradas pelo Akira):

E o tsuru?

Tsuru é aquele passarinho que você já deve ter visto pendurado por aí. Ele representa a ave que aqui no Brasil chamamos de grou e, no Japão, é símbolo de coisa boa (saúde, boa sorte, vida longa). “Há até uma espécie de simpatia: você dá de presente mil tsurus, simbolizando a saúde de mil vidas”, conta Mari. Algumas pessoas seguem isso quando um parente ou amigo adoece: eles dobram mil tsurus na esperança de que o doente melhore.

A história mais conhecida sobre isso é da garotinha japonesa Sadako Sasaki. Ela tinha só 2 anos quando uma bomba atômica caiu na sua cidade, Hiroshima. Sua casa pegou fogo e ela foi carregada no colo pela sua mãe. A família toda conseguiu fugir ao correr para o rio e entrar em um barco. Mas, quando Sadako tinha 12 anos, foi diagnosticada com leucemia, assim como muitas crianças que sobreviveram à bomba.

“Ela ficou no quarto com outras duas garotas e elas resolveram fazer mil tsurus. Para isso, usaram papéis de remédio, papéis de bala… Há várias versões sobre como a história termina. Uma delas diz que Sadako não conseguiu fazer os mil antes de morrer. Outra diz que ela fez os mil e depois fez mais, que ela nunca perdeu a esperança da cura”, conta Mari.

O tsuru virou um símbolo da paz. E foi usado até no final da Copa de 2002, quando o Brasil conquistou o título de pentacampeão mundial. Repare bem nessa foto do Cafu beijando a taça.

Está vendo que, junto com o papel picado prateado e dourado, tem alguns papéis coloridos? Pois eles são tsurus! Isso mesmo, crianças de 2.939 escolas japonesas dobraram quase 3 milhões de passarinhos! Foram impressionantes 2.714.670 tsurus. Caiu por quase todo o estádio.

