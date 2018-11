Brincando de chef

Ficar em casa no fim de semana pode ser muito legal. Quer fazer algo diferente com seus pais? Convide-os para brincar de mestre-cuca. Vocês podem fazer juntos um pão de cenoura bem gostoso para o lanche. É fácil, fácil.

Quem dá a receita é a Flávia Bulgarelli Vicentini, nutricionista da Casa Movimento, um espaço novinho em São Paulo, com várias atividades (mas isso contamos mais abaixo). Ela ensina a fazer o lanche lá, mas você pode prepará-lo em casa mesmo. Atenção: é preciso estar junto com seus pais para fazer a receita. Vocês podem começar a brincadeira procurando os ingredientes no armário. Bom preparo!

PÃO DE CENOURA

Ingredientes:

250 gramas de farinha de trigo integral fina

250 gramas de farinha de trigo

45 gramas de fermento biológico

3 cenouras médias raladas

1 colher (de sobremesa) de sal

2 ovos

5 colheres (de sopa) de margarina ou manteiga

4 colheres (de sopa) de açúcar mascavo (cerca de 50 gramas)

1 copo de leite de soja ou o suficiente até dar o ponto.

Modo de fazer:

1) Misture bem o fermento com o açúcar mascavo. Então, coloque a metade da farinha de trigo, mas aos pouquinhos. Acrescente meio copo de leite. Mexa bem e deixe a massa descansar por 15 minutos.

2) Esta parte é só para os pais (você fica vendo de longe): peça a eles para ralar as cenouras e deixá-las na peneira para escorrer bem o líquido.

3) Junte a cenoura à massa e acrescente os ovos, o restante das farinhas, o sal e a margarina. Amasse tudo (com as mãos mesmo!)

4) Mexa até que a massa fique macia (mas não pode ficar grudando na mão). Pergunte aos seus pais se é preciso colocar mais leite (o que restou no copo) ou farinha, para a massa não grudar mais nos dedos. Então, deixe descansar por 1 hora.

5) Mexa mais um pouco a massa (dando uns murrinhos) e depois faça bolinhas (do tamanho de uma bola de pingue-pongue).

6) Deixe de lado por mais 30 minutos. As bolinhas vão crescer. Então, pincele com a gema de ovo e peça para seus pais colocarem as bolinhas no forno. Cuidado: você não deve fazer isso, pois pode se queimar. Fique longe do fogão! A massa deve cozinhar em temperatura média (180º). A diversão rende cerca de 30 pãezinhos.

Por que comer cenoura?

A cenoura é fonte de vitamina A, que é muito importante para a visão, a beleza dos cabelos, da pele, além de previnir doenças do coração. E o pão integral tem mais fibras e vitaminas do que o francês. As fibras ajudam no funcionamento do intestino.

O que mais tem na Casa Movimento?

Aulas de esporte, ioga, música, artes e reforço escolar. Também tem aulas de culinária, em que a professora ensina a fazer pão de cenoura e trufas de aveia. A Casa, que abriu nesta semana, fica na R. José Maria Lisboa, 1.342, Jd. Paulista, São Paulo. O telefone é (11) 3081-6413. A partir de R$ 110.