Brincando de reinventar o mundo

(Por Aryane Cararo)

Há livros que não precisam ter palavras para serem muito legais. Também não precisam ter ilustrações fáceis de reconhecer para serem muito interessantes. Trocoscópio é assim. Ilustrado por Bernardo Carvalho, ele propõe uma ideia simples: um desenho feito com 142 peças coloridas, entre triângulos, círculos, retângulos, quadrados… A cada página, uma peça é retirada e colocada no espaço em branco, ao lado. Aos poucos, o que não tinha nada começa a formar alguma coisa. E o que tinha tudo vai mudando a cara, se transformando em outras formas até se desmanchar por completo. E contar uma nova história.

É preciso olhar bem para encontrar o sentido de tudo isso. Logo no começo, se você reparar, vai ver que a ilustração tinha fábricas, carrinhos, chaminés, fumaça, fogo e até o sinal de radioatividade. Então, cada elemento vai saindo e se combinando de outra forma. É gostoso perder tempo olhando onde ele estava e em que lugar foi parar. Até que, num virar de páginas, aparece ao lado um jacaré e algumas flores. Então, surge um cavalo e uma libélula roxinha. Depois, um elevante e um rinoceronte. Olhando bem, você verá passarinhos, insetos. É o milagre da imaginação correndo nessa ideia genial de Bernardo. Como o próprio livro diz: “Trocoscópio é uma fabulosa máquina de reinventar o mundo, de embaralhar as peças e reorganizá-las, mostrando tudo com novas e inesperadas arrumações”.

E sabe o que é mais legal? Que Bernardo acaba dando uma ideia incrível para todos nós: basta pegar papéis coloridos, recortar várias formas neles e, depois de tudo pronto, começar a criar ilustrações com elas. Depois, ir tirando as peças aos poucos e criando outras. Você pode até brincar de adivinhar com um amigo: a cada peça, um palpite! Não é muito legal?

Trocoscópio. Autor: Bernardo Carvalho. Editora Peirópolis, R$ 35.