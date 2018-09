Brinquedos em ação

Você já pensou o que vai fazer com os seus brinquedos quando crescer?

O Andy, do filme Toy Story 3, enfrenta essa mesma dúvida. Na animação que estreia hoje nos cinemas, o dono do Woody e do Buzz tem agora 17 anos e vai para a faculdade. Ele precisa arrumar suas coisas e escolher o que leva com ele, o que fica no sótão e o que vai para doação.

E é aí que toda a confusão começa, porque ele decide levar Woody e deixar os outros brinquedos no sótão. Só que a mãe dele se confunde e joga no lixo o astronauta Buzz, a vaqueira Jessie, o cavalo Bala no Alvo, o Sr. e a Sra. Cabeça de Batata, o dinossauro Rex, o cachorro Slinky, o porquinho Hamm e os Squeeze Toy Aliens.

Eles conseguem escapar, mas vão parar na creche Sunnyside, que parece ser o paraíso dos brinquedos… Afinal, ali tem criança garantida e eles vão brincar para sempre.

Só que o paraíso, na verdade, é um lugar de horrores. Tem um urso que parece bonzinho, mas não é; um nenê que parece inocente, mas é um segurança brutamontes; uma Lula gângster; um Ken que ama trocar de roupas…

Puxa, eles têm de fugir dali! Como? A creche mais parece uma prisão… É, eles vão enfrentar muitos perigos. O filme tem cenas bem tristes, mas aguente firme na poltrona que Toy Story 3 é muito legal (se quiser chorar, não tem problema: até os adultos estão chorando neste filme).

A gente não vai contar o final, para não estragar a surpresa. Vamos só dar mais umas curiosidades enquanto você não consegue assistir ao filme:

1) Há 302 personagens no filme.

2) Há mais de 300 adesivos no quarto de Andy.

3) Tente encontrar, escondido no quarto de Andy, qual será o novo personagem do filme Carros 2.

4) Lotso, o ursinho com cheiro de morango, tem 3.473.271 pelos no seu corpo de pelúcia.

5) A versão da Barbie no filme é igual a uma que foi lançada em 1983 e que se chamava “Great Shape Barbie” (algo como “Barbie em grande forma”)

6) O Ken é uma versão do boneco de 1988.

7) Ele troca de roupa 21 vezes durante o filme.

8 ) Em certo momento do filme, Buzz é reprogramado e, na sua nova versão, ele fala em espanhol e até dança flamenco para conquistar a vaqueira Jessie.

9) Na versão legendada, é o ator John Morris quem faz a voz de Andy. Na vida real, John tem 26 anos.

10) Há um brinquedo da década de 1960 entre os novos personagens: o telefone Chatter Telephone.