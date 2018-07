Bruxinha encantada

Pequenina, engraçadinha e toda atrapalhada, ela faz feitiços do bem usando uma vara de fadinha. A Bruxinha, primeiro personagem da escritora e ilustradora Eva Furnari, acaba de estampar dois livros novos com suas histórias ilustradas. Todos são feitos de tirinhas, sem uma palavra sequer. Sim, ela continua muda, mas também nem precisa. Basta aparecer para encantar todo o mundo com suas confusões.

Muito antes de aprender a ler e escrever, você já reconhece imagens e pode até criar suas próprias histórias a partir dos desenhos que vê em um livro. Esse é um dos motivos, além de toda a magia e carisma, que fez da Bruxinha um personagem tão querido entre as crianças.

E se você gosta de Eva, aproveite para ver aqui toda a obra que está sendo reeditada pela Editora Moderna, em comemoração aos seus 30 anos de carreira.

Títulos: Bruxinha Zuzu / Bruxinha Zuzu e Gato Miú

Autora e ilustradora: Eva Furnari

Editora: Moderna

Páginas: 32

Quanto: R$ 27