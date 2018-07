(Por Aryane Cararo)

Cabelo cresce. É o que sempre penso toda vez que decido mudar o visual no salão de cabeleireiro. E costumo mudar muitas vezes! Às vezes, surge o arrependimento. Mas ele vai embora rapidinho, junto com a frase: “Cabelo cresce”. Em muitas ocasiões, preciso dizer isso até para o cabeleireiro: “Corte sem medo. Cabelo cresce”. Mas nem sempre foi assim.

Quando era pequena, eu tinha um cabelão que chegava até a cintura. Tinha sido quase sempre desse jeito, desde que os fios começaram a crescer. Então, aos 9 anos, fui ao salão decidida a cortar. Queria cabelo curto e franja repicada e arrepiada. Era moda na época. Não preciso dizer que ficou ruim, não é? Sim, eu tive vontade de chorar. Foi por isso que me identifiquei imediatamente com Vera, a menina do livro Enquanto o Meu Cabelo Crescia, uma história muito legal escrita pela portuguesa Isabel Minhós Martins e ilustrada por Madalena Matoso.

Acho que toda menina já passou por isso um dia, não? Dá um medo danado de cortar o cabelo, como se a gente deixasse de ser a gente mesmo sem aquele comprimento todo. Vera, a personagem da história, ficou muito triste. Ela não queria ter cortado. Foi a cabeleireira Mila que ouviu errado sua avó comentar. Ela entendeu “corta curtinho” em vez de “corta certinho”. Vera ficou triste por dois meses. Ia para o salão todo sábado com a avó e ficava encolhida num canto. E dali foi vendo como um corte pode mudar uma pessoa. E que mudanças, muitas vezes, são boas. E, enquanto esperava seu cabelo crescer, ela pode perceber o quanto ela própria crescia, aprendendo a conviver com as pequenas tragédias, a se aceitar e a achar graça nisso. Portanto, não teve dúvidas: pediu outro corte curtinho!

Ah, e eu? Demorei um pouco mais para criar essa coragem. Deixei meu cabelo crescer e passei a adolescência toda sem tocar nos longos fios. Mas enjoei deles. Eram sempre iguais, contavam sempre a mesma história… Então, estou novamente de cabelos mais curtos e já pensando na próxima mudança. Se isso servir como incentivo para você também: cabelo cresce!

Enquanto o Meu Cabelo Crescia – Pequena Novela Sobre Cortes, Penteados, Tinturas e Outros Milagres. Texto: Isabel Minhós Martins. Ilustrações: Madalena Matoso. Peirópolis, R$ 32.