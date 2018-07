Caça às galinhas

As galinhas fugiram do galinheiro e se esconderam neste labirinto. Você consegue encontrar todas as fujonas nesse passatempo? Pinte cada uma delas para que não consigam mais se esconder. Ah, e depois ajude a procurar o ovo que uma delas botou!

Clique aqui para ampliar o desenho e poder imprimir

Gostou dessa brincadeira? Há muitas outras semelhantes no livro Um Montão de Coisas para Achar e Colorir, da editora Usborne. A gente já falou dele antes (clique aqui para ler) e o recomenda até para os adultos (afinal, pintar é uma atividade que nos faz esquecer dos problemas da vida).

Um Montão de Coisas Para Achar e Colorir.

Projeto gráfico e ilustrações: Stella Baggott.

Texto: Fiona Watt

Edições Usborne, R$ 28,90.