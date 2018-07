Cacareje no Circuito Estadinho

Divulgação

Galos, galinhas e ovos podem render histórias muito engraçadas. E a contadora Ana Luísa Lacombe vai provar isso no Circuito Estadinho de hoje (dia 11), que acontece na Livraria Cultura do Shopping Market Place, às 15 horas.

Duvida que seja divertido? Pois veja: Fraca Fracola era uma galinha hipocondríaca que vivia fraca. Já o galo da Fanci não se calava de jeito nenhum e a vizinhança toda reclamava do barulho. Em outro poleiro, uma galinha resolve cantar de galo e promove uma revolução por ali (tudo por causa do mau-humor do galo oficial). E em outro ninho, um ovo atrevido discute com uma galinha para saber quem nasceu primeiro. Todos os contos são retirados dos livros de Sylvia Orthof. É história para cacarejar de tanto rir. Não perca!

É hoje! Livraria Cultura do Shopping Market Place (Av. Dr. Chucri Zaidan, 902, Morumbi). Grátis, às 15 h.

E prepare-se: o artista plástico Lollo vai dar uma oficina de ilustração com números na Cultura do Bourbon Shopping, às 15 h.