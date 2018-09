Cachorro amigo

Ter amigos é a melhor coisa do mundo, não é mesmo? E, se você tem um cachorrinho, sabe que se trata de um animal leal que está sempre por perto. É por isso que o último Circuito Estadinho do mês, com o tema amizade, vai homenagear o que chamamos de melhor amigo do homem.

Amanhã (dia 26), às 15h, na Livratia Cultura do Shopping Market Place, o Professor irá ensinar a fazer um cachorrinho com papel e copo plástico. Divida a notícia com seus amigos e apareça!

É amanhã: Livraria Cultura do Shopping Market Place (Av. Dr. Chucri Zaidan, 902, Morumbi). Grátis, às 15 h.

VOCÊ É O ARTISTA: desenhe o que é a amizade para você e envie para estadinho@grupoestado.com.br

Prepare-se para o dia 5/3: oficina de fantasias de carnaval com o artista Lollo, na Livraria Cultura do Bourbon Shopping, às 15 horas. Saia de lá direto para a folia!