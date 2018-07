Cachorros x gatos

(Por Natália Mazzoni)

“Cachorro: animal de quatro patas que come, dorme, corre um pouco e cheira mal quando está molhado. Possui um nariz, um rabo para abanar e orelhas esquisitas. Essas orelhas permitem que ouçam a palavra ‘comida’ a meio quilômetro de distância, mas são incapazes de fazê-los entender um ‘não’ a meio metro. Se você jogar um objeto para o cachorro, ele talvez vá buscar, mas provavelmente não vai querer devolver . Os cachorros também fazem muito barulho, têm o nariz molhado, a língua melada e vários hábitos criticáveis.”

Esta definição do que é um cachorro está bem diferente do que você já ouviu na escola, não é? Espere só até conhecer a teoria de que os gatos vieram do planeta Nhoct, seguindo o rastro dos chinelos mastigados e ossos mordidos que os seus inimigos caninos deixaram quando partiram até a Terra. E que a missão dos felinos é dominar o mundo e todos os estoques de peixe. Isso depois de expulsar os cachorros daqui, é claro.

Os livros Como Funcionam os Cachorros e Como Funcionam os Gatos (Alan Snow, Editora Caramelo, R$ 29,90) mostram de forma bem engraçada (e muito maluca!) um universo inventado para nossos animais de estimação preferidos.